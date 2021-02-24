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Перехід України на латиницю призведе до втрати великого пласта української писемної культури, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська

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Перехід України на латиницю призведе до втрати великого пласта української писемної культури, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська
Глава Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська вважає, що Україна не буде переводити державну мову на латинський алфавіт, оскільки це призведе до втрати великого пласта української писемної культури.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила в ході публічного звіту про результати діяльності у 2020 році в Києві в середу.

"Я думаю, що ми не перейдемо на латиницю тому що це пов'язано з тим, що якщо ми відмовимося від кирилиці, якою ми користуємося з моменту, коли вона виникла, то ми відріжемо величезний пласт української писемної культури", - сказала Демська.

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Вона підкреслила, що наслідки такого переходу матимуть дуже великі культурні втрати, що є неприпустимим.

Нагадаємо, обговорити можливе введення в Україні латиниці поряд з кириличним алфавітом в 2018 році запропонував тодішній глава МЗС Павло Клімкін.

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Топ коментарі

  • Index_Dias
    переход на латиницу - хорошая идея
  • стакато
    Дурная идея.
  • Diogen Gdl
    Поддержу переход, чем дальше от руssкого мира тем лучше. Этот пласт никуда не денется, т к история не меняется. Тупое манипулирование ради оправдания. Даже казахстан на латиницу перешел
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