Для отримання українського громадянства потрібно буде підтвердити володіння українською мовою на рівні В1, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська

Претенденти на отримання українського громадянства повинні будуть скласти іспит на володіння українською мовою на рівні В1, повідомила глава Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська.

"Для того, щоб отримати громадянство України, після безлічі консультацій ми зупинилися на тому, що, відповідно до Європейської рамки кваліфікацій для навчання і перевірки іноземних мов, буде рівень В1", - сказала Демська під час публічного звіту про результати діяльності комісії у 2020 році в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас вона зазначила, що це рішення попереднє, і питання ще виноситиметься на громадське обговорення.

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Як повідомлялося, 16 липня 2021 року набуває чинності норма про іспит на рівень володіння державною мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови, який потрібен для отримання громадянства України.