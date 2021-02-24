Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко

Лікар-реаніматолог Євген Горенко став першою людиною в Україні, якій зробили вакцину проти коронавірусу.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, інформує Цензор.НЕТ.

"Знайомтеся, це - Горенко Євген Васильович. Він першим в Україні отримав щеплення проти COVID. Це лікар-реаніматолог з м. Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Скічко підкреслив, що вакцинація проти коронавірусу є добровільною і безкоштовною.

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"Вона пройде в 5 етапів: на першому етапі щеплення отримають медпрацівники і персонал, який надає допомогу ковідним хворим; на II - люди з дуже високим ризиком інфікування (соцпрацівники, люди старше 80 років, решта медпрацівники), на III - люди з високим ризиком інфікування і ті, хто працює в ДСНС, СБУ, поліції, в освітніх установах; на IV етапі - люди віком від 60 до 64 років, дорослі з супутніми захворюваннями. V етап - інші категорії населення", - нагадав глава Черкаської ОДА.