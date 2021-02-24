Україна очікує прибуття чергової партії COVID-вакцини в березні, - Шмигаль
Про це заявив під час засідання Кабінету Міністрів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Учора до України прибула перша партія із 500 тисяч вакцин. Вона спрямована по регіонах. Відсьогодні стартує процес вакцинації", - заявив Шмигаль.
За його словами, першими отримають вакцину українські медики, які борються з коронавірусом.
"Процес безпечної вакцинації вакциною буде відбуватися на добровільній основі, і буде здійснюватися кваліфікованими мобільними бригадами", - зазначив прем'єр.
За його словами, обсягів вакцини вистачить на всіх охочих її отримати в межах загального плану вакцинації.
"У березні очікуємо прибуття чергових партій безпечних вакцин від інших виробників", - зазначив Шмигаль.
Вакцина яких саме виробників може бути поставлена в березні прем'єр не уточнив.