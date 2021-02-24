Лідерами серед платників податків минулого року були державні банки і промисловці
Про це повідомляє "5 канал".
Ці дані підтверджує заступниця дирекора Центру економічних тратегій Марія Репко:
"Минулий рік Україна пережила доволі непогано. Запас стійкості у країни, у її бюджету видався значним і ми перейшли у 2021 рік із стабільним курсом, із притомними числами по інфляції і навіть глобальні тренди де в чому зіграли Україні на руку, бо знизився дефіцит торгового балансу", – каже вона.
Лідерами серед платників податків торік були державні банки та промисловці. Зокрема, група компаній Метінвест за минулий рік направила до державного бюджету понад 22 млрд гривень. Серед яких понад 5 млрд єдиного соціального внеску та майже 5 млрд прибуткового податку, що перевищує показники попереднього року.
Марія Репко пояснює, що основними складовими державної скарбниці є, зокрема, ПДВ з вироблених в Україні товарів. І пояснює, що завдяки цьому вдається забезпечувати життєдіяльність країни.
"Ми беремо гроші, в першу чергу, з податків і також із неподаткових надходжень. Якщо казати про державний бюджет, то основними його складовими є ПДВ з вироблених в Україні та з імпортованих товарів, податок на доходи фізичних осіб і податок на прибуток підприємства. Якщо економіка зростатиме, це дозволить збільшити державні видатки й вплине на соціальну сферу, на освіту, медицину й оборону, й на решту функцій, які виконує держава", – пояснила експертка.