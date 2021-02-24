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У Києві "замінували" десять ТРЦ і готель "Інтерконтиненталь", - ЗМІ. СПИСОК

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У Києві "замінували" десять ТРЦ і готель "Інтерконтиненталь", - ЗМІ. СПИСОК
В СБУ Києва надійшла заява про замінування низки торгово-розважальних центрів і одного готелю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Вартові еспресо" в Facebook.

"У коллцентр СБУ надійшло повідомлення про замінування кількох ТРЦ в м.Києві", - йдеться в повідомленні.

Фахівці перевіряють на наявність вибухівки в таких ТРЦ: Lavina Mall, Dream Town, ArtMall, "Атмосфера", "Караван", "Блокбастер", "Магеллан", "Плаза", "Глобус", Gulliver.

Також повідомили про мінування готелю "Інтерконтиненталь", розташованого в центрі Києва на Великій Житомирській, 2А.

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У Києві замінували десять ТРЦ і готель Інтерконтиненталь, - ЗМІ 01

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Топ коментарі

  • Скромный Кролик
    Мстят за Стерненко? В Киеве "заминировали" десять ТРЦ и отель "Интерконтиненталь", - СМИ - Цензор.НЕТ 9954
  • A San
    За санкції Медведчука відповідь ,мабуть
  • Антон Чигур
    Да как-то похер!!! Свободу Стерненко!!!!
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