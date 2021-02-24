Річний виторг російського бізнесу Пінчука становить 250 млн рублів
Про це свідчать дані податкової звітності "Інтерпайп-М", поданої у Федеральну податкову службу РФ, повідомляє РБК-Україна.
Прибуток російського підрозділу "Інтерпайпу" до оподаткування у 2019 році скоротився до 75,8 млн рублів.
Чистий прибуток скоротився до 27,8 млн рублів. Роком раніше російський підрозділ "Інтерпайпу" отримав у РФ чистий прибуток 579 млн рублів.
У 2019 році "Інтерпайп-М" збільшив сплату ПДВ на 22% до 68 млн рублів.
Представництво "Інтерпайп" зареєстровано у 2005 році в Москві.
До 2014 року щорічний виторг компанії коливалася в межах 11-15 млрд рублів.
У 2015 році дохід російського бізнесу Пінчука впав до 5 млрд рублів, проте у 2016-2018 роках виторг повернулася на рівень 10 млрд рублів на рік.
Сумарно з 2014 по 2019 рр. "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука заробив у Росії 1,25 млрд рублів чистого прибутку, сплативши за цей період 345 млн рублів податку на прибуток і 222 млн ПДВ. (сумарно 569 млн рублів).
Нагадаємо, компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука є монопольним виробником трубної продукції для нафтогазової промисловості і коліс для залізниці в Україні.