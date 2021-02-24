СБУ виявила схованку з вибухівкою та електродетонаторами біля одного з військових об'єктів на Херсонщині. ФОТО
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Служба безпеки України виявила схованку з бойовими засобами ураження, яка була замаскована в лісі біля одного з військових об'єктів, дислокованих у Херсонській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зі схованки правоохоронці вилучили: 12 тротилових шашок, майже 3 кілограми пластиду, чотири гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами до них, електродетонатори.
Повідомляється, що виявлені засоби ураження направлено на експертизу.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Інформація про незаконну доставку вилученої зброї з району операції Об'єднаних сил перевіряється.
Процесуальні дії проводилися спільно з Національною поліцією та Новокаховською місцевою прокуратурою.