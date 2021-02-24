Кабмін посилив карантинні обмеження в частині пасажирських перевезень для регіонів із "червоним" епідрежимом

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу погодив запровадження додаткових обмежень у частині пасажирських перевезень на території регіонів із "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки з доопрацюванням в одноденний термін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідно до рішення Кабміну, на території регіонів, у яких встановлено "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки, додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів пропонується, зокрема, заборонити:

- регулярні й нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним, залізничним, міським електротранспортом та метрополітеном (крім транзитних перевезень);

- перевезення легковими авто, якщо кількість пасажирів, включно з водієм, становить понад п'ять осіб (не рахуючи дітей до 14 років).

Також читайте: COVID-вакцинація планово стартувала в семи регіонах України: щеплення отримали вже 10 осіб, - Степанов

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ці обмеження набудуть чинності через сім днів.

Як повідомлялося, із середи, 24 лютого, в Україні почав діяти адаптивний карантин і запроваджується "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.

Раніше державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) запровадила "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області із 26 лютого.

Івано-Франківській обласній державній адміністрації доручено організувати контрольно-пропускні пункти на в'їздах-виїздах на території області та забезпечити проведення температурного скринінгу, опитування осіб про наявність у них респіраторних симптомів, чергування бригад екстреної медичної допомоги, працівників національної поліції та державної служби з надзвичайних ситуацій.