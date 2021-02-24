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Кабмін дозволив змінювати по батькові з 14 років

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Кабмін дозволив змінювати по батькові з 14 років
Кабінет Міністрів дозволив громадянам України після 14 років змінювати по батькові. Раніше це можна було здійснити в разі зміни власного імені батьком дитини або в разі вилучення відомостей про нього як про батька.

Постанову ухвалено на засіданні уряду 24 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відтепер фізична особа, яка досягла 14 років, може змінити своє по батькові на власний розсуд.

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Крім того, урядом передбачена можливість подавати і розглядати заяву про повторну зміну по батькові.

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Топ коментарі

  • wake up-UA
    Ще одне досягнення під керівництвом блазня... Кабмін дозволив змінювати по батькові з 14 років - Цензор.НЕТ 5936
    Кабмін дозволив змінювати по батькові з 14 років - Цензор.НЕТ 2298
  • ьля
    конечно перемога. при барыге о таком и мечтать не могли
  • Злой Карлик
    наполеонович?
    Кабмін дозволив змінювати по батькові з 14 років - Цензор.НЕТ 6255
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