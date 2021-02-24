НАБУ дійшло до логічного етапу в розслідуванні справи "Приватбанку", - Ситник

Подальше розслідування справи "Приватбанку" залежить від того, наскільки погодяться прокурори з напрацюваннями Національного антикорупційного бюро.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ директор НАБУ Артем Ситник.

Він зазначив, що однією з підстав відставки генпрокурора Руслана Рябошапки була справа "Приватбанку".

"Бо він ухвалив рішення, як прокурор, про визначення підслідності у всіх цих справах за НАБУ. Це важливо було, бо НАБУ розслідувало і надавало оцінку діям службових осіб Нацбанку. Кошти виводилися із "Приватбанку" на тому етапі, коли він був комерційною структурою і власники не були суб'єктами, підслідними НАБУ. Однак, ми припускаємо, що колишні очільники та бенефіціари банку вже тоді могли діяти у змові з посадовцями Нацбанку, тому в межах розслідування перевіряємо можливість цієї змови та її наслідки для держави. Детективи доволі просунулися в розслідуванні, вийшли на стадію підготовки проектів підозр, але пам'ятаємо, що в нас відсутній антикорупційний прокурор. Тому ми скерували наші напрацювання до ОГП і, як бачимо, вже є результат – три підписані підозри колишнім топпосадовцям банку", - сказав Ситник.

Він зазначив, що провадження щодо "Приватбанку" - найскладніше, з яким йому доводилося стикатися.

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"Про справу "Приватбанку" постійно говорять наші міжнародні партнери. Ми усвідомлюємо, наскільки це величезна відповідальність. Але ми розуміли, що тільки в НАБУ цю справу можна розслідувати об'єктивно і ухвалити рішення, яке дійсно буде відповідати вимогам закону. Зараз все залежатиме від того, наскільки прокурори погодяться з тим, що ми напрацювали", - сказав Ситник.

Він зазначив, що зараз НАБУ дійшло до логічного етапу в розслідуванні.

"Детективи підготували проєкти підозр ще восени 2020 року. Відтоді були дискусії з прокурорами, що є нормальною практикою. Підозри доопрацьовували і, зрештою їх погодили. Тобто ми дійшли до логічного етапу у розслідуванні. Затримання відбулося згідно з КПК, супротиву не було. Розслідуємо далі", - сказав директор НАБУ.

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Нагадаємо, трьом колишнім високопоставленим співробітникам "Приватбанку" вручено підозри в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у службовому підробленні, що призвели до розтрати 136 млн грн. Йдеться про ексголову правління банку Олександра Дубілета, експершого заступника голови Володимира Яценка та першу заступницю голови правління СК "Індержстрах" (Дніпро) Олену Бичихіну.