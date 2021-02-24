Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів змінив правила дорожнього руху щодо перевезення дітей в автомобілях, запровадивши обов'язкову наявність утримуючих систем, якщо зріст дитини не перевищує 1,45 метра.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко ("ЄС") повідомив у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер у легкових авто треба обов’язково мати спеціальні утримуючі системи, якщо планується перевозити дитину, зріст якої менше 145 см", - йдеться в повідомленні.

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Також нардеп опублікував порівняльну таблицю з переліком нововведень.







