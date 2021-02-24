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Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях. ДОКУМЕНТ

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Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях. ДОКУМЕНТ
Кабінет Міністрів змінив правила дорожнього руху щодо перевезення дітей в автомобілях, запровадивши обов'язкову наявність утримуючих систем, якщо зріст дитини не перевищує 1,45 метра.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко ("ЄС") повідомив у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер у легкових авто треба обов’язково мати спеціальні утримуючі системи, якщо планується перевозити дитину, зріст якої менше 145 см", - йдеться в повідомленні.

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Також нардеп опублікував порівняльну таблицю з переліком нововведень.

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Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях 02
Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях 03
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Топ коментарі

  • Andre2014
    специальные удерживающие системы... у меня ремни безопасности - они тоже являются специальными удерживающими системами... господи ну почему у нас к власти приходят одни идиоты воровитые!?
  • SerjUA
    Безопасность твоего ребенка, судя по всему, ничего нестоит. Это нормально для холопов, которым все все должны.
  • ьля
    мои дети уже не подпадают под действие этой пкму, и, в любом случае, не тебе, зелупка, их оценивать. напряги остатки мозгов и ответь: ДО введения в действие этих правил дети массово гибли именно из-за отсутствия таких приспособлений в авто? или, возможно, речь идет о новой кормушке?
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