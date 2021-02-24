Майно заводу "Більшовик" повернули державі: Верховний Суд не задовольнив касацію

За участі Офісу Генерального прокурора Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу підприємства і без змін рішення суду апеляційної інстанції про визнання недійсними торгів і повернення державі нежитлових будівель машинобудівного заводу площею понад 6,3 тис кв м, розташованих у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Встановлено, що нерухоме майно машинобудівного заводу, органом управління яким є держава в особі Фонду держмайна України, відчужено всупереч волі власника поза приватизаційною процедурою.



Правомірність проведення відповідних торгів є предметом чотирьох судових справ, у які Офісом Генерального прокурора здійснено вступ.



Минулого року за участю прокуратури Північним апеляційним господарським судом скасовано рішення суду першої інстанції та постановлено нове, яким результати електронних торгів визнано недійсними.

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Не полишаючи спроб зберегти у своєму протиправному володінні майно цього підприємства, одним із відповідачів подано касаційну скаргу.