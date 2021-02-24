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Майно заводу "Більшовик" повернули державі: Верховний Суд не задовольнив касацію

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Майно заводу "Більшовик" повернули державі: Верховний Суд не задовольнив касацію
За участі Офісу Генерального прокурора Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу підприємства і без змін рішення суду апеляційної інстанції про визнання недійсними торгів і повернення державі нежитлових будівель машинобудівного заводу площею понад 6,3 тис кв м, розташованих у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Встановлено, що нерухоме майно машинобудівного заводу, органом управління яким є держава в особі Фонду держмайна України, відчужено всупереч волі власника поза приватизаційною процедурою.

Правомірність проведення відповідних торгів є предметом чотирьох судових справ, у які Офісом Генерального прокурора здійснено вступ.

Минулого року за участю прокуратури Північним апеляційним господарським судом скасовано рішення суду першої інстанції та постановлено нове, яким результати електронних торгів визнано недійсними.

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Не полишаючи спроб зберегти у своєму протиправному володінні майно цього підприємства, одним із відповідачів подано касаційну скаргу.

Топ коментарі

  • UAJALINE
    Теперь на Шулявке можно поворот направо со стороны пр.Победы в сторону кр.дач. спокойно делать.
  • Віталій Павлов
    Не ваше, не ваше. - А чье же, чье? - Не ваше. Шипя так, они неистово лягались. - А чье же это имущество? - возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, святой отец твердо сказал: - Это национализированное имущество. - Национализированное? - Да-с, да-с, национализированное. Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались. - Кем национализировано? - Советской властью! Советской властью. - Какой властью? Какой властью? - Властью трудящихся. - А-а-а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян? - Да-а-а-с!.. - М-м-м... Так, может быть, вы, святой отец, партийный? - М-может быть! Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем "может быть?" смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем - руки были заняты стулом. Ипполит Матвеевич издал звук открываемой двери и изо всей мочи толкнул врага стулом. Враг упал, увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Борьба продолжалась в партере. Вдруг раздался треск - отломились сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, отброшенная могучим порывом. Кладоискатели рванули рогожу вместе с медными пуговичками и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Потревоженные пружины пели. Через пять минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Во все стороны катились пружины. Ветер носил гнилую шерсть по пустырю. Гнутые ножки лежали в яме. Бриллиантов не было. - Ну что, нашли? - спросил Ипполит Матвеевич, задыхаясь. Отец Федор, весь покрытый клочками шерсти, отдувался и молчал. - Вы аферист, - крикнул Ипполит Матвеевич, - я вам морду побью, отец Федор. - Руки коротки, - ответил батюшка. - Куда же вы пойдете весь в пуху? - А вам какое дело? - Стыдно, батюшка! Вы просто вор! - Я у вас ничего не украл! - Как же вы узнали об этом?
  • Борменталь Незабаром
    заради цього ж весь цей процесс
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