Кабмін планує відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі до 2025 року
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідний пункт внесений до Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду за ініціативою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
"Забезпечення готовності до охорони українсько-російської ділянки державного кордону в межах окремих районів Донецької та Луганської областях після відновлення контролю над ними", - йдеться у розпорядженні.
При цьому уточнюється, що ініціатива передбачає планування заходів з відновлення охорони українсько-російської ділянки державного кордону в межах окремих районів Донецької та Луганської областей".
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в повному обсязі відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях.
Крім того, раніше Зеленський заявив, що наступними кроками на шляху до миру стане висновок проросійських збройних формувань з Донбасу і повернення контролю над держкордоном.