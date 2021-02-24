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Кабмін планує відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі до 2025 року

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Кабмін планує відновити контроль над кордоном з РФ на Донбасі до 2025 року
Кабінет Міністрів України має намір відновити контроль над кордоном з Російською Федерацією в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідний пункт внесений до Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду за ініціативою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Забезпечення готовності до охорони українсько-російської ділянки державного кордону в межах окремих районів Донецької та Луганської областях після відновлення контролю над ними", - йдеться у розпорядженні.

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При цьому уточнюється, що ініціатива передбачає планування заходів з відновлення охорони українсько-російської ділянки державного кордону в межах окремих районів Донецької та Луганської областей".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в повному обсязі відновить контроль над ділянкою кордону в Донецькій і Луганській областях.

Крім того, раніше Зеленський заявив, що наступними кроками на шляху до миру стане висновок проросійських збройних формувань з Донбасу і повернення контролю над держкордоном.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імітація бурхливої діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха 73%-вому лохтарату !!!))
  • Василь Довганенко 7230397a
    Коли там Зє закінчить по закону прєзідєнствовать ? В 2024 році? Тоді все вірно, на слідуючий рік може підти мова про кордон.
  • Иван Петрович Сидоров
    Кабмин планирует восстановить контроль над границей с РФ на Донбассе до 2025 года/ Слишком долго. Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
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