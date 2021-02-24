Кабмін дозволив мешканцям окупованих територій реєструвати дітей онлайн через послугу "еМалятко"

Кабінет Міністрів надав українцям в окупації доступ до державної послуги "еМалятко". Тепер вони через інтернет зможуть отримати українське свідоцтво про народження для новонароджених дітей.