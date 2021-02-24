Стерненко написав лист із СІЗО: Цей вирок став для мене шоком. ФОТО

Активіст Сергій Стерненко, якого суд вчора засудив на 7 років і 3 місяців позбавлення волі, написав лист із СІЗО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Telegram-каналі Стерненка.

"Сьогодні адвокат відвідав Сергія в одеському СІЗО. Він в порядку, наскільки це можливо в таких умовах. Передає всім привіт і просить боротися до кінця!" - йдеться у підписі до публікації.

До повідомлення прикріплено лист Стерненка, який він передав через адвоката.

"Цей не правовий, а політичний вирок без жодного доказу став для мене шоком. Суддю явно зламали і під тиском змусили переписати виправдувальний вирок і засудити мене на підставі одних лише слів тітушки-колаборанта, який служить Труханову. Скаржитися на умови не буду. Тюрма є тюрма. Я тут в ізоляції, не знаю новин. Але впевнений, що ви це свавілля так просто не залишите", - йдеться в листі.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.



