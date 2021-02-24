Зупинення дій антикорупційної інфраструктури нині видається більш брутальним, ніж раніше, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що протидія антикорупційній інфраструктурі сьогодні видається більш брутальною, ніж раніше.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Кожна влада завжди декларувала основним своїм постулатом боротьбу з корупцією. Але саме в частині реальних кроків – проблеми... З іншого боку, на сьогодні працює антикорупційна інфраструктура, яка є аполітичною, розслідує справи, яких ніколи за 30 років не було в Україні. Після Революції Гідності запит на боротьбу з корупцією був, мабуть, максимальний за весь період існування незалежної України з 91 року. І вперше цей запит не просто закінчився на Майдані. Він трансформувався в створення антикорупційної інфраструктури, яка лякає багатьох політиків. Так, зупинення дій цієї інфраструктури зараз видається брутальнішим, ніж раніше. Але це тому, що тоді її не було: не виходило з НАБУ домовитися – йшли до антикорупційної прокуратури, не виходить там - ішли до суду. А після запуску ВАКС вже до суду не сходиш, щоб домовитися. І тоді уже з’являється добровільне відшкодування мільйонів у бюджет. З’являються угоди, які в подальшому намагаються зірвати", - каже Ситник.

Він вважає, що 21-й рік буде визначальним для України в цілому.

"Чи обере вона подальшу реалізацію антикорупційної реформи, судової реформи, які фактично відкриють шлях до подальшого приборкання і демонополізації у всіх сферах, окупованих олігархами, чи втратить поступ і вже досягнуті надбання? Другий сценарій цілком можливий, якщо Конституційний Суд вирішить знести ВАКС", - каже Ситник.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ дійшло до логічного етапу в розслідуванні справи "Приватбанку", - Ситник