Накладено арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", - СБУ. ФОТОрепортаж

Вищий антикорупційний суд України на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП та ОГП, наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", незаконне вибуття якого з державної власності правоохоронці розслідують у межах спільної слідчої групи. Відповідне рішення слідчий суддя ВАКС ухвалив 23 лютого 2021 року.

Майно (в тому числі будівлі, споруди, інші об’єкти, що знаходяться в Україні, і які забезпечують діяльність нафтопродуктопроводу) буде передано від комерційної структури до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

На цей час Службою безпеки України та Національним антикорупційним бюро проводяться заходи з передачі усього об’єкту нафтопродуктопроводу під контроль державного акціонерного товариства "Укртранснафта" для вжиття заходів щодо його збереження.

Нагадаємо, раніше слідчі СБУ та детективи НАБУ виявили, що службовці ТОВ "ПрикарпатЗахідТранс" на підставі завідомо підроблених документів незаконно заволоділи державним майном, вартість якого становить понад 200 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ і НАБУ сьогодні починають операцію з повернення нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" у держвласність, - джерело

Правоохоронці провели процесуальні дії у межах кримінального провадження за фактом незаконного привласнення стратегічного об’єкта транспортної інфраструктури держави.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Цю ж інформацію підтвердили і в НАБУ.

"Відповідне майно передадуть в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Йдеться про будівлі, споруди, лінійні ділянки, технологічні об’єкти тощо, які розташовані на території Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областей. До визначення управителя цим майном із боку АРМА воно перебуватиме на відповідальному зберіганні АТ "Уктранснафта"", - пояснили в НАБУ.

Накладення арешту ініційовано в межах розслідування обставин передачі права власності на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", що проходить територією України, суб’єктам господарювання, які можливо причетні до Російської Федерації. Цю схему НАБУ та САП розслідують із 2017 року.

Нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок" був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у власність держави на підставі правонаступництва. Водночас, дочірня компанія російської АК "Транснафтопродукт" зазначений трубопровід у власність України не передала. У 2011 році Господарський суд Рівненської області визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", що проходить територією України, за Україною, а Апеляційний та Вищий господарський суд у 2014-2015 роках рішення підтвердили.

Згодом, у 2015 році, Господарський суд Рівненської області ці рішення скасував нібито за нововиявленими обставинами. У подальшому, в 2017 році, той же Господарський суд Рівненської області ухвалив рішення, в основі якого був завідомо неправдивий висновок судової інженерно-технічної експертизи експертів ДП "УкрДІАП", визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" за ТОВ "Прикарпатзахідтранс", що є дочірнім підприємством АК "Транснафтопродукт".

У 2020 році на базі розслідуваної детективами справи створено спільну з СБУ слідчу групу. В межах розслідування 11 лютого 2021 року НАБУ, САП спільно з ГСУ СБУ за процесуального керівництва ОГП повідомили про підозру колишньому заступнику директора ДП "УкрДІАП" у зловживанні нею службовими повноваженнями як особою, яка надає послуги експерта та у складанні неправдивого висновку експерта в суді. Її дії кваліфікованого за ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 КК України.

За даними слідства, підозрювана склала завідомо недостовірний висновок, який став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області, який у серпні 2017 року відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок" за державою.

Починаючи з 2017 року детективам НАБУ вдалося не тільки зібрати докази незаконного заволодіння трубопроводом, але й детально вивчити можливість повернення його державі. Для цього, в тому числі, неодноразово проводилися наради з представниками Офісу Генерального прокурора, Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України.

Досудове розслідування триває.

Раніше, 19 лютого Рада національної безпеки України підтримала санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок". Територією України пролягає 1433 км нафтопродуктопроводу. Ділянку нафтопродуктопроводу експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують із Медведчуком.

У відомстві переконані, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, проте жодної приватизації не було. Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність опинилася в приватних руках.

У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.









