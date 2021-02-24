Заборона тимчасового ввезення вагонів призведе до штучного дефіциту парку, - Міжнародна торгова палата

Заборона на експлуатацію вагонів у режимі тимчасового ввезення матиме негативні наслідки для ринку вантажних залізничних перевезень: це призведе до зростання ціни на парк вагонів і до зриву відвантаження сировини.

Про це йдеться у відкритому зверненні до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (lCC Ukraine).

Як сказано в листі, Проєкт постанови Кабміну "Про затвердження переліку товарів, які не можуть буди поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами", серед інших товарів забороняє також ввезення вагонів більшості видів.

"Детально проаналізувавши вищезазначений перелік товарів, ми зауважуємо, що не підтримуємо Постанову у поточній редакції, адже її ухвалення матиме негативні наслідки для ринку вантажних залізничних перевезень та українських вантажовласників. Серед таких негативних наслідків – зростання ціни на парк вагонів та перекладання тарифного навантаження на українських виробників, з подальшим зниженням їxньої конкурентоспроможності на світових ринках", – підкреслюється у листі.

В lCC Ukraine вказують: протягом останніх років кількість рухомого складу, яка перебувала в режимі тимчасового ввезення, становила приблизно 2 тис. одиниць, з них половина – напіввагони. Така кількість вагонів не несе критичних ризиків для операторів вагонів та вагонобудівних підприємств, а виконує важливу функцію – недопущення виникнення дефіциту рухомого складу під час пікових періодів, які виникають через сезонне зростання перевезень.

"Вагонобудівні підприємства не в змозі оперативно наростити виробництво, щоб закрити тимчасову потребу в вагонах. Тому заборона вагонів у режимі тимчасового ввезення призведе до штучного дефіциту рухомого складу та зриву планів відвантаження сировини та готової продукції цілої низки галузей економіки України, що своєю чергою зменшить обсяг надходжень до державного бюджету України", – наголошується в листі.

В lCC Ukraine підкреслюють: дуже важливо ухвалити збалансоване та виважене рішення щодо вагонів у режимі тимчасового ввезення, та не допустити зриву експортної програми України, адже тільки платежі від вагонів у режимі тимчасового ввезення становлять приблизно 55 млн грн щорічно.

"Тому ми просимо не забороняти експлуатацію вагонів у режимі тимчасового ввезення, а сформувати компромісну позицію, запровадивши певні умови такого ввезення. Наприклад, дозволити тимчасове ввезення вагонів на строк до одного року, але заборонити вагони з перевищеним нормативним терміном служби. А також – виключити вагони в митному режимі тимчасового ввезення з Постанови вiд 30.12.2015 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з РФ", – резюмується в листі.

Нагадаємо, раніше Міністерство економрозвитку виступало з ініціативою заборонити використання вагонів за віком експлуатації, навіть якщо вони пройшли всі необхідні капітальні ремонти. Тоді це рішення було заблоковане Державною регуляторною службою (ДРС). Натомість Мінекономрозвитку вирішило заборонити експлуатацiю вагонiв у режимi тимчасового ввезення.

Зі свого боку промисловці звернулися до Мінекономіки з листом і закликали відмовитися від ідеї списувати вагони за віком та забороняти експлуатацiю вагонiв у режимi тимчасового ввезення, адже це спричинить на ринку дефіцит рухомого складу, а також призведе до зривів поставок продукції та її подорожчання.