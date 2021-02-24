Вакцинація проти COVID-19 у Києві ще не почалася, препарат не доставили, - КМДА

У Києві ще не почали вакцинацію проти COVID. Станом на 15:00 вакцину для столичних медиків ще не передали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив регіональний координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.

За його словами, препарати ще не надійшли з центрального складу на київський склад.

"Ми очікуємо надходження вакцини на наш склад. Адже ми її не забираємо, нам її привозять. У МОЗ заявили, що сьогодні має бути поставка в сім регіонів. Київ серед них. Коли саме вона буде, не можу відповісти", - зазначив Животенюк.

Водночас виконуючий обов'язки першого заступника голови КМДА, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Валентин Мондриївський заявив, що лікарні Києва вже готові до старту кампанії з вакцинації населення від COVID-19. У тому числі і препаратом, який передала держава.

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Директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург повідомила, що столиця сьогодні отримала від Міністерства охорони здоров'я 42 600 доз вакцин виробництва Oxford / AstraZeneca (Covishield).