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Вакцинація проти COVID-19 у Києві ще не почалася, препарат не доставили, - КМДА

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Вакцинація проти COVID-19 у Києві ще не почалася, препарат не доставили, - КМДА
У Києві ще не почали вакцинацію проти COVID. Станом на 15:00 вакцину для столичних медиків ще не передали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив регіональний координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.

За його словами, препарати ще не надійшли з центрального складу на київський склад.

"Ми очікуємо надходження вакцини на наш склад. Адже ми її не забираємо, нам її привозять. У МОЗ заявили, що сьогодні має бути поставка в сім регіонів. Київ серед них. Коли саме вона буде, не можу відповісти", - зазначив Животенюк.

Водночас виконуючий обов'язки першого заступника голови КМДА, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Валентин Мондриївський заявив, що лікарні Києва вже готові до старту кампанії з вакцинації населення від COVID-19. У тому числі і препаратом, який передала держава.

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Директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург повідомила, що столиця сьогодні отримала від Міністерства охорони здоров'я 42 600 доз вакцин виробництва Oxford / AstraZeneca (Covishield).

Топ коментарі

  • Привет
    А в эпицентре искали?? Вакцинация от COVID-19 в Киеве еще не началась, препарат не доставили, - КГГА - Цензор.НЕТ 2514
  • Старый зольдат
    Фактически это проведение клинических испытаний на гражданах Украины.

    После длительного и глупого вранья (Зеленский, Степанов) о поставках в Украину вакцины AstraZeneca власть вынуждены была признать очевидный факт - в Украину привезут не вакцину AstraZeneca, а индийскую вакцину Covishield (К.Тимошенко).
    Это прекрасно. Переходим ко второму пункту наших обвинений - отсутствие официальной регистрации этой вакцины, которая находится в стадии клинических исслеований по определению безопасности и иммуногенности.
    (см. http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/pmaindet2.php?trialid=46186 )
    Общее количество вакцины Covishield привезенных в Украину в самолетом Turkish Cargo (дочерней компании THY) - 83980 флаконов. Стоимость груза устанавливается.
  • Борменталь Незабаром
    скіки можно розповсюджувати фєйкі? це не астразенека (яка сама по собі не ахті), це індійський ковішилд, виробництво якого ніхто не контролює!
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