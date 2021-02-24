Кличко розповів Разумкову, як у Київраді зробили неможливим "кнопкодавство"

Мер Києва Віталій Кличко показав голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, як у Київраді працює система голосування "Рада-4", що унеможливлює неперсональне голосування депутатів.

Про це повідомляє його офіційний сайт.

Кличко продемонстрував, що реєстрація кожного депутата у системі відбувається за допомогою спеціальної іменної картки, а процес голосування потребує натискання двох кнопок одночасно. При цьому утримувати кнопки необхідно весь час, поки триває процедура голосування. Таким чином, депутат не може проголосувати і за себе, і за когось із колег – на відміну від системи "Рада-3", якою послуговуються у парламенті.

Також система "Рада-4" передбачає використання пультів, де можна ознайомитися з порядком денним засідання, проєктами рішень Київради і записатися на виступ.

"Голосування відбувається виключно, коли ти натискаєш одночасно дві кнопки і чекаєш до завершення волевиявлення. В іншому разі голос не буде зараховано. Це унеможливлює голосування за іншого депутата. Ми є єдиною радою в країні, де унеможливили неперсональне голосування. Жодного разу з 2015 року, відколи встановили цю систему, у нас не було блокування трибуни, бійок чи конфліктів. Якщо депутати не погоджуються з голосуванням за ті чи інші проєкти рішень, вони виймають картки. Кворуму немає – і нам потрібно шукати компроміс", – додав мер Києва.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков особисто випробував, як працює система "Рада-4".

"Система "Рада-3", що працює в парламенті, уже морально застаріла. І її потрібно буде змінювати. Система в Київраді - це гарний приклад унеможливлення неперсонального голосування. Ми зараз вивчаємо різні варіанти технологій, які можна було б запровадити в парламенті. В тому числі і технологію, пов'язану із відбитком пальця. Але ми також втілюємо варіанти постійних змін нинішньої системи - як компромісний варіант, щоб не витрачати зайві бюджетні кошти", - сказав Дмитро Разумков.

Нагадаємо, Київрада – перший і поки що єдиний представницький орган місцевого самоврядування, який встановив інноваційну систему для голосування "Рада-4" ще у 2015 році.