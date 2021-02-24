Молдова відновлює роботу КПВВ "Вулканешти" на кордоні з Україною, - Держприкордонслужба
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З 8:00 25 лютого відновлює функціонування пункт пропуску "Вулканешти", навпроти українського пункту пропуску "Виноградівка".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Пропуск осіб і транспортних засобів було припинено з боку Молдови 11 місяців тому.
Уряд України ще наприкінці травня 2020 року прийняв рішення про відновлення пропуску в усіх пунктах пропуску на кордоні з Республікою Молдовою (в тому числі "Виноградівка").
Фактичне здійснення пропускних операцій стало можливим тільки після відповідного рішення Молдови.