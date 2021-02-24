Ми ведемо вже понад рік листування з СБУ про право прослуховування для НАБУ, - Ситник

Національне антикорупційне бюро досі не отримує інформацію щодо прослуховування безпосередньо від операторів, а через СБУ.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ директор НАБУ Артем Ситник.

"Тут є технічні моменти. Ми ведемо вже понад рік листування зі Службою безпеки України. Прямо виконувати закон, звичайно, ніхто не відмовляється. Я тримаю це питання на особистому контролі і, сподіваюся, що за моєї каденції це питання ми остаточно вирішимо", - сказав Ситник.

Він зазначив, що НАБУ запропонувало варіант співпраці, при якому виключається витік інформації і одночасно економляться кошти державного бюджету.

"Якщо ж наша переписка зайде остаточно в глухий кут, і ми змушені будемо абсолютно автономно це робити, йтиметься про зовсім іншу, набагато більшу суму коштів держбюджету", - сказав Ситник.

Також читайте: Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, - Ситник

Повну версію інтерв'ю читайте тут.