Кабмін призначив Тафтая головою Держкосмосу, Костюка - головою Державного агентства з управління зоною відчуження, а Галіцина - т.в.о. голови ДАБІ
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомляє представник уряду у Верховній раді Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ.
Тафтай подавався на цю посаду ще в 2019 році, проте тоді не пройшов. До цього він обіймав посаду начальника управління координації космічної діяльності департаменту економіки оборони та безпеки Міністерства економіки. Звідси він звільнився у вересні 2020 року, перейшовши посаду віцепрезидента з інтелектуальних питань держпідприємства "Антонов", пише РБК-Україна.
Також Кабінет Міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Сергія Галіцина.
Уряд також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження від 26 жовтня 2020 року про призначення Ірини Король т.в.о. голови ДАБІ.
Згідно з даними Єдиного держреєстру декларацій, раніше Галіцин обіймав посаду директора департаменту ДАБІ в Луганській області, де за підсумками 2019 року одержав 416 тис. грн заробітної плати.
Галіцин також володіє квартирою площею 69,2 кв. м в Луганську і будинком 262,4 кв. м в с. Розкішне Луганської області, а також 350 тис. грн готівки.
Також Кабмін сьогодні призначив Костюка Сергія Миколайовича - головою Державного агентства України з управління зоною відчуження.