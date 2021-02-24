Кабмін призначив Тафтая головою Держкосмосу, Костюка - головою Державного агентства з управління зоною відчуження, а Галіцина - т.в.о. голови ДАБІ

Кабінет міністрів призначив нового голову Державного космічного агентства. Ним став Володимир Тафтай.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомляє представник уряду у Верховній раді Василь Мокан, передає Цензор.НЕТ.

Тафтай подавався на цю посаду ще в 2019 році, проте тоді не пройшов. До цього він обіймав посаду начальника управління координації космічної діяльності департаменту економіки оборони та безпеки Міністерства економіки. Звідси він звільнився у вересні 2020 року, перейшовши посаду віцепрезидента з інтелектуальних питань держпідприємства "Антонов", пише РБК-Україна.

Також Кабінет Міністрів України призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Сергія Галіцина.

Уряд також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження від 26 жовтня 2020 року про призначення Ірини Король т.в.о. голови ДАБІ.

Згідно з даними Єдиного держреєстру декларацій, раніше Галіцин обіймав посаду директора департаменту ДАБІ в Луганській області, де за підсумками 2019 року одержав 416 тис. грн заробітної плати.

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Галіцин також володіє квартирою площею 69,2 кв. м в Луганську і будинком 262,4 кв. м в с. Розкішне Луганської області, а також 350 тис. грн готівки.

Також Кабмін сьогодні призначив Костюка Сергія Миколайовича - головою Державного агентства України з управління зоною відчуження.