В Україні запустили сервіс "е-Ветеран": можна знайти психолога і санаторій

Інформаційно-довідкова система "е-Ветеран" зібрала інформацію про доступні для ветеранів послуги з психологічної допомоги і санаторно-курортного лікування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, інформує Цензор.НЕТ.

Система складатиметься з декількох модулів. Сьогодні представили перший із них - з інформацією про санаторно-курортні установи і суб'єкти надання послуг з психологічної реабілітації, які працюють з ветеранами.

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"Для нас дуже важливо, щоб ця система була досконалою і користувачі були задоволені роботою сервісу. Цього можна досягти тільки отримавши відгуки після тестування системи користувачами. Тому закликаю ветеранів до комунікації і зворотного зв'язку. Давайте разом покажемо приклад державно-громадського партнерства, яке зміцнить нашу ветеранську громадськість і поліпшить якість ветеранських послуг", - сказала міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Сервіс доступний за адресою https://sis.mva.gov.ua.



