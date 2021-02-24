В Україні запустили сервіс "е-Ветеран": можна знайти психолога і санаторій
Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, інформує Цензор.НЕТ.
Система складатиметься з декількох модулів. Сьогодні представили перший із них - з інформацією про санаторно-курортні установи і суб'єкти надання послуг з психологічної реабілітації, які працюють з ветеранами.
"Для нас дуже важливо, щоб ця система була досконалою і користувачі були задоволені роботою сервісу. Цього можна досягти тільки отримавши відгуки після тестування системи користувачами. Тому закликаю ветеранів до комунікації і зворотного зв'язку. Давайте разом покажемо приклад державно-громадського партнерства, яке зміцнить нашу ветеранську громадськість і поліпшить якість ветеранських послуг", - сказала міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.
Сервіс доступний за адресою https://sis.mva.gov.ua.