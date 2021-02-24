Підвищення тарифу на передачу електроенергії не вихід, уряд має скористатися законними ресурсами для виплат своїх боргів, - експерт

Підвищення тарифу на передачу струму вбиває вітчизняну промисловість, тож уряд має скористатись іншими ресурсами для погашення боргів перед виробниками "зеленої" електроенергії.

Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, коментуючи намір НКРЕКП знову підвищити тариф на передачу струму з квітня.

"Вся економіка, весь бізнес, всі українські підприємства волають, що так робити не можна, що це просто диверсія, яка вбиває українську промисловість, яка змушує українську промисловість платити податки двічі. Тому що спочатку українські підприємства та українське сільське господарство платить звичайні податки, податок на додану вартість, податок на прибуток, ЄСВ, податок на дохід з робітників. А потім нас ще змушують платити податок у вигляді підвищеного тарифу на передачу", - сказав Гусак.

Він наголосив: єдиною причиною для чергового підвищення тарифу на передачу електроенергії є необхідність погасити борги перед виробниками "зеленої" електроенергії. Але ці виплати - це зобов’язання уряду, і на законодавчому рівні було визначено інші джерела для цього.

"Це зобов’язання держави. Було прийнято спеціальний закон, і виплати "зеленим" мають фінансуватися за рахунок державного бюджету. Чи то за рахунок прямих виплат, чи то за рахунок облігацій внутрішньої позики", - пояснив зазначив Гусак.

На його думку, влада має припинити практику постійного підвищення тарифу на передачу електроенергії, внаслідок чого зростає ціна струму, адже це замкнуте коло знищує вітчизняну промисловість.

"Необхідно припинити це хибне коло, коли постійно підвищується тариф на передачу і ціна на електроенергію. І зрештою вирішити цю проблему так, як вона має бути вирішена – через державний бюджет, бо це зобов’язання держави", - підсумував Гусак.

Раніше генеральний директор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт заявив, що ініціатива НКРЕКП знову підвищити тариф на передачу електроенергії доб'є промисловість. Водночас президент Союзу хіміків Олексій Голубов попередив: якщо тариф на передачу електроенергії знову виросте, підприємства хімічної промисловості доведеться зупиняти, оскільки вони вже зараз працюють на межі збитковості.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НКРЕКП має намір підвищити тариф на передачу електроенергії з квітня 2021 року. У минулому році тариф на передачу підвищувався тричі, і виріс в результаті майже втричі - з 113 грн МВт-год до 312,76 грн за МВт-год.