Новини

Підвищення тарифу на передачу електроенергії не вихід, уряд має скористатися законними ресурсами для виплат своїх боргів, - експерт

4 36022
Підвищення тарифу на передачу електроенергії не вихід, уряд має скористатися законними ресурсами для виплат своїх боргів, - експерт
Підвищення тарифу на передачу струму вбиває вітчизняну промисловість, тож уряд має скористатись іншими ресурсами для погашення боргів перед виробниками "зеленої" електроенергії.

Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, коментуючи намір НКРЕКП знову підвищити тариф на передачу струму з квітня.

"Вся економіка, весь бізнес, всі українські підприємства волають, що так робити не можна, що це просто диверсія, яка вбиває українську промисловість, яка змушує українську промисловість платити податки двічі. Тому що спочатку українські підприємства та українське сільське господарство платить звичайні податки, податок на додану вартість, податок на прибуток, ЄСВ, податок на дохід з робітників. А потім нас ще змушують платити податок у вигляді підвищеного тарифу на передачу", - сказав Гусак.

Він наголосив: єдиною причиною для чергового підвищення тарифу на передачу електроенергії є необхідність погасити борги перед виробниками "зеленої" електроенергії. Але ці виплати - це зобов’язання уряду, і на законодавчому рівні було визначено інші джерела для цього.

"Це зобов’язання держави. Було прийнято спеціальний закон, і виплати "зеленим" мають фінансуватися за рахунок державного бюджету. Чи то за рахунок прямих виплат, чи то за рахунок облігацій внутрішньої позики", - пояснив зазначив Гусак.

На його думку, влада має припинити практику постійного підвищення тарифу на передачу електроенергії, внаслідок чого зростає ціна струму, адже це замкнуте коло знищує вітчизняну промисловість.

"Необхідно припинити це хибне коло, коли постійно підвищується тариф на передачу і ціна на електроенергію. І зрештою вирішити цю проблему так, як вона має бути вирішена – через державний бюджет, бо це зобов’язання держави", - підсумував Гусак.

Раніше генеральний директор УНВА "Укркокс" Анатолій Старовойт заявив, що ініціатива НКРЕКП знову підвищити тариф на передачу електроенергії доб'є промисловість. Водночас президент Союзу хіміків Олексій Голубов попередив: якщо тариф на передачу електроенергії знову виросте, підприємства хімічної промисловості доведеться зупиняти, оскільки вони вже зараз працюють на межі збитковості.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НКРЕКП має намір підвищити тариф на передачу електроенергії з квітня 2021 року. У минулому році тариф на передачу підвищувався тричі, і виріс в результаті майже втричі - з 113 грн МВт-год до 312,76 грн за МВт-год.

Топ коментарі

  • POWER 39709ae8
    проблема в монополиях! Нужно принять Акт Шермана! Акт Шермана - первый антитрестовский (антимонопольный) закон США, провозгласивший преступлением препятствование свободе торговли созданием треста (монополии) и вступление в сговор с такой целью. Акт обязывал федеральных прокуроров преследовать такие преступные объединения и устанавливал наказание в виде штрафов, конфискаций и тюремных сроков до 10 лет.
  • POWER 39709ae8
    Если человек получает монополию, то у него нету конкурентов, а если товар продает только один монополист и люди не могут больше купить нигде товар, кроме как у монополиста, то это дает монополисту возможность ставить на товар любую цену ибо конкурентов нету с другими ценами, а значит он может завышать цены хоть в 100 раз и люди будут покупать у него, ибо больше купить негде. У олигархов наших монополии и они накручивают цены, как им угодно, а люди обязаны у них покупать - отопление, электричество, воду... Только Акт Шермана может обязать монополистов распродать монополии и иметь не больше 25%, а если они не распродадут за нужный срок, то имущество национализируется, а они будут нести уголовную ответственность за препятствования развитию рынка. США - это против своих олигархов приняло уже больше 100 лет назад, а Украина отстала получается на больше 100 лет от США.
  • Bogdan_
    Повышение тарифа на передачу электроэнергии - не выход, правительство должно воспользоваться законными ресурсами для выплат своих долгов, - эксперт - Цензор.НЕТ 8207
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини