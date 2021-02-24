Не впевнений, що законопроєкт про НАБУ легко пройде комітет і два читання в Раді, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не впевнений, що законопроєкт Кабінету міністрів про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) легко пройде профільний комітет і два читання парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я не впевнений, що законопроєкт щодо НАБУ легко пройде комітет, а потім і два читання в залі парламенту", - сказав глава парламенту.

Він також зазначив, що як прихильники, так і противники законопроєкту про НАБУ знають механізми, як затягнути процес прийняття, в тому числі, і через поправки.

"Але станом на сьогодні, якщо я не помиляюся, на комітеті це питання поки не розглядалося. До слова, комітет не розглядав і законопроєкт, підготовлений Офісом президента і теж пов'язаний з повноваженнями НАБУ", - додав Разумков

Нагадаємо, 15 лютого у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у відповідність до вимог Конституції України.

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