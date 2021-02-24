Ситник про доставку судді ОАСК Вовка до суду: є максимальна протидія з боку захисту

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник каже, що захист протидіє доставці в Антикорупційний суд голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, коли буде виконано рішення суду стосовно доставки Вовка.

"Важко прогнозувати. Є максимальна протидія з боку сторони захисту і є низка органів, як, наприклад, Вища Рада Правосуддя, які виносять рішення, які явно суперечать і фактичним обставинам, і цілям кримінального процесу. Щоб максимально ефективно проводити розслідування, потрібно підписувати певні процесуальні документи. Однак, ми у цій справі є заручниками ситуації в частині підпису процесуальних документів, адже багато фігурантів у цій справі мають спеціальний статус. Тому в нашій ситуації документи щодо цих осіб може підписати тільки Генеральний прокурор", - сказав Ситник.

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