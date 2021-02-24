Україна має отримати ПДЧ в НАТО, а в подальшій перспективі бачимо себе членами Альянсу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати план дій щодо членства в НАТО, а в подальшій перспективі Україна бачить себе членом НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом.

"Україна має бути членом Євросоюзу. Дякую також за підтримку вступу України до НАТО. Ми розраховуємо, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна має отримати ПДЧ. А в подальшій перспективі ми бачимо себе членами НАТО", – сказав президент.

Крім того, президент Зеленський подякував Литві за підтримку України в питанні протидії будівництву газопроводу "Північний потік - 2".

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"Хочу подякувати за санкційну політику через тимчасову окупацію Криму, через війну на Донбасі та заради енергетичної безпеки Європи", - зазначив глава держави.