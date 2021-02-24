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Україна не повністю виконала вимогу МВФ про незалежність антикорупційних органів, - Ситник

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Україна не повністю виконала вимогу МВФ про незалежність антикорупційних органів, - Ситник
Директор антикорупційного бюро Артем Ситник вважає, що для відновлення співпраці з МВФ Україна має виконати низку вимог.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Про один маяк ми згадали - незалежне прослуховування. Інший маяк - питання незалежності антикорупційних органів. На моє переконання, він не виконаний повністю. На сьогодні ми розуміємо, що питання призначення і звільнення директора НАБУ не врегульовано. Не відібрано антикорупційного прокурора. У будь-якій момент Конституційний Суд може прийняти рішення проти ВАКС. Попри повернення певних повноважень Національному агентству із запобігання корупції, це питання повністю також не вирішене. Антикорупційна стратегія ще до кінця не затверджена", - розповів Ситник.

Він також наголосив на необхідності судової реформи.

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"У нас Вища рада правосуддя, на жаль, дійшла до того рівня, що Венеціанська комісія у своїх висновках натякає на необхідності перезавантаження ВРП. Це дійсно має бути орган, який забезпечить об'єктивне формування суддівського корпусу та об'єктивну оцінку діям суддівського корпусу, а не так, як у випадку з Окружним адміністративним судом Києва", - зазначив директор НАБУ.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Зато по коррупции перевыполнила.
  • 18c49ed2
    Зеленая пошеть просто забила на выполнение анти коррупционных мероприятий. На конкурсы положила и тупо назначает только своих. Новый закон про И.О. министров -- просто классика беспредела.
  • Сергей Савельев 5db65b8e
    Значит денег не дадут .
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