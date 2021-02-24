Кримськотатарською мовою в окупованому Криму навчаються лише 3% школярів, - Денісова

В окупованому Криму Росія порушує право на освіту рідною мовою.

Про це омбудсмен Людмила Денісова повідомила на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Денісова нагадала, що Російська Федерація, як держава-окупант несе відповідальність за забезпечення і дотримання прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму.

Зокрема, порушується право на освіту рідною мовою, закріплене статтею 8 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Так, кримськотатарською мовою навчаються лише 3% школярів (6400 учнів), а частка учнів, які навчаються українською мовою, скоротилася за роки окупації в 50 разів, на сьогодні це 249 учнів.

Крім того, омбудсмен зазначила, що РФ сьогодні переслідує з політичних мотивів 133 громадян України. 114 із них незаконно утримують в місцях позбавлення волі. З них 15 - в окупованому Криму і 99 - в РФ. Всього в ув'язненні 78 кримських татар.

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