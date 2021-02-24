Чиновник Львівської ОДА упіймався на отриманні 365 тис. грн відкату, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі одного із заступників начальника управління Львівської облдержадміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За даними слідства чиновник налагодив систему отримання від підприємців неправомірної вигоди. За це він сприяв їхній перемозі під час проведення тендерних закупівель на будівельно-ремонтні роботи та перерахування коштів за їх виконання.

Так, було задокументовано факт вимагання 365 тис. гривень як "відкату" за проведені роботи за бюджетні кошти. Для цього чиновник залучив свого підприємця, який видав фіктивні рахунки-фактури про купівлю у нього підприємством певних товарів на цю суму.

23 лютого правоохоронці затримали чиновника в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення йому підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. За вимагання та одержання неправомірної вигоди передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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