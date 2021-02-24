Найманці РФ 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях в районі Авдіївки, Мар'їнки і Південного, - пресцентр ОС

Станом на 17 годину 24 лютого російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, у передмісті Авдіївки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а також ручних протитанкових і підствольних гранатометів. Поблизу Мар'їнки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік Південного - зі стрілецької зброї.

Недалеко від населеного пункту Чермалик український воїн, який ніс чергування на спостережному посту, затримав військовослужбовця окупаційних військ РФ, що намагався проникнути на українські позиції. Під час затримання противник завдав нашому воїну легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю і затримав окупанта.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ

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