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17 "слуг народу" підписали заяву про вирок Стерненку: вимагають прозорого судового процесу у всіх наступних інстанціях

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17 "слуг народу" підписали заяву про вирок Стерненку: вимагають прозорого судового процесу у всіх наступних інстанціях
Підписанти стверджують, що політичні сили намагаються використати справу Стерненка для організації вуличних протестів.

Текст заяви опубліковано у Фейсбуці депутата СН Віталія Безгіна, інформує Цензор.НЕТ. Серед підписантів - Микита Потураєв, Віталій Безгін, Єлизавета Богуцька, Тетяна Циба, Єлизавета Ясько, Дмитро Гурін, Мар'яна Безугла та інші "слуги".

У заяві сказано, що ситуація навколо справи Стерненка, яку "зацікавлені особи намагаються перетворити сьогодні на спусковий гачок для дестабілізації українського суспільства", є тільки "маркером межі недовіри до судової системи". При цьому наголошується, що судова реформа зразка 2015-2019 років не відновила довіру суспільства до судів і їх рішень.

"Не може не викликати емоцій і сумнівів і вибір судді - демонстративного прихильника Сталіна, тобто особи, яка транслює свої політичні уподобання, а отже, від такого судді вкрай важко очікувати неупередженості в справі. Більш того, "справа Стерненка" в руках такого представника правосуддя, призначеного в 2015 за часів Порошенка після втечі з Донецька, і сам вирок фактично відразу після рішення про накладення санкцій на Медведчука - це загроза поділу України на два радикальні ворогуючі табори", - стверджують автори заяви.

Вони вимагають провести судову реформу, а також гарантувати безпеку Стерненка і публічний прозорий судовий процес над ним у всіх наступних інстанціях.

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Депутати вимагають провести розслідування щодо того, якими саме особами здійснювалися і здійснюється підбурювання до протизаконних дій.

"Звертаємося до громадянського суспільства із закликом: будьте пильні, не дайте себе використовувати в брудній політичній грі і не дозволяйте підмінити вимогу справедливого розгляду справи Стерненка спробами дестабілізувати ситуацію в Україні і загрозою незаконного повалення державної влади", - додають автори звернення.

17 слуг народу підписали заяву про вирок Стерненку: вимагають прозорого судового процесу у всіх наступних інстанціях 01
17 слуг народу підписали заяву про вирок Стерненку: вимагають прозорого судового процесу у всіх наступних інстанціях 02
17 слуг народу підписали заяву про вирок Стерненку: вимагають прозорого судового процесу у всіх наступних інстанціях 03

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Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    "Обращаемся к гражданскому обществу с призывом: будьте бдительны! Не дайте себя использовать в грязной политической игре и не позволяйте подменить требование справедливого рассмотрения дела Стерненко попытками дестабилизировать ситуацию в Украине и угрозой незаконного свержения государственной власти", - добавляют авторы обращения.
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    То есть, приговор портновского суда - это не "попытка дестабилизировать ситуацию в Украине"?
  • Super Gut
    О каком будущем может думать богуцкая, которая советовала лечить короновирус *****?!
  • Michelangelo Buonarroti
    Охренеть,у них сторонник московского кровавого мясника Джугашвили выносит в 21 веке людям приговоры,но тот кто протестует против этого оказывается провокаторы и подстрекатели.
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