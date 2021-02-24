Зеленський підписав указ "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна - НАТО" (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна - НАТО", яким затверджується положення про розробку відповідних річних програм і оцінка результатів їх виконання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Згідно з указом № 72/2021, Кабінет Міністрів України щорічно забезпечує розробку проєктів річних національних програм під егідою Комісії Україна-НАТО на відповідні роки згідно з положенням.

Також Кабміну доручається затвердження заходів щодо виконання річної національної програми та показників ефективності її виконання.

Крім цього уряд здійснює координацію діяльності центральних органів виконавчої влади та інших державних органів з моніторингу та оцінки результатів виконання річної національної програми.

Кабінету Міністрів також доручається регулярне інформування громадськості про хід та результати виконання річної національної програми.

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В "Положенні про річні національні програми під егідою Комісії Україна - НАТО" зазначається, що ця програма є системним документом, який розробляється щороку та визначає реформи, які необхідно впровадити в Україні з метою досягнення критеріїв членства в НАТО, визначених Планом дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), ухваленим на зустрічі глав держав – членів Північноатлантичної Ради Альянсу (24 квітня 1999 року, м.Вашингтон)".

При цьому річна нацпрограма має містити такі розділи: політичні та економічні питання; оборонні та військові питання; ресурсні питання; питання безпеки; правові питання. Кожен розділ має містити стратегічну мету реформ, цілі, очікувані результати та пріоритетні завдання з періодом планування на п'ять років", - говориться в положенні.

Річна національна програма розробляється з урахуванням міжнародної методології "Управління, орієнтоване на результат" (Results-Based Management), яка використовується в державах – членах НАТО. Програми розробляються відповідно до принципів стратегічного планування і з урахуванням низки вимог, серед яких конкретність, вимірність, досяжність, доцільність, визначеність у часі.

"До роботи з розроблення проєкту річної національної програми, моніторингу та оцінювання результатів її виконання можуть залучатися в установленому порядку експерти, у тому числі іноземні, вчені, а також представники інститутів громадянського суспільства", - говориться в документі.

У положенні прописано процес розробки таких річних нацпрограм, підсумком якого має стати розгляд, схвалення і подання Кабміном України проєкту річної національної програми разом з проєктом відповідного указу президента на розгляд главі Української держави до 31 січня планового року.