Загиблого на Донбасі захисника України Петраускаса поховали на Чернігівщині

На кладовищі міста Ічня Чернігівської області поховали загиблого на Донбасі жителя села Більмачівка Ічнянського району, старшого солдата-контрактника Сергія Петраускаса.

Про це повідомляє Ічнянська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Сергій Петраускас загинув 22 лютого біля шахти "Бутівка" (район Донецького аеропорту) внаслідок ворожого обстрілу з протитанкового гранатомета. Він був учасником боїв за Луганський аеропорт, засновником Союзу учасників бойових дій АТО Ічнянського району та головою цієї організації в 2015-2018 роках.

З 2018 року Петраускас служив за контрактом у районному військкоматі, а з жовтня 2020 року - старшим солдатом у 72-й окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців.

Відомо, що в грудні минулого року військовослужбовцю виповнилося 43 роки. Без сина, чоловіка і батька залишилися мати, дружина, дві дочки і син.

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