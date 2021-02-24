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Загиблого на Донбасі захисника України Петраускаса поховали на Чернігівщині

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Загиблого на Донбасі захисника України Петраускаса поховали на Чернігівщині
На кладовищі міста Ічня Чернігівської області поховали загиблого на Донбасі жителя села Більмачівка Ічнянського району, старшого солдата-контрактника Сергія Петраускаса.

Про це повідомляє Ічнянська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Сергій Петраускас загинув 22 лютого біля шахти "Бутівка" (район Донецького аеропорту) внаслідок ворожого обстрілу з протитанкового гранатомета. Він був учасником боїв за Луганський аеропорт, засновником Союзу учасників бойових дій АТО Ічнянського району та головою цієї організації в 2015-2018 роках.

З 2018 року Петраускас служив за контрактом у районному військкоматі, а з жовтня 2020 року - старшим солдатом у 72-й окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців.

Відомо, що в грудні минулого року військовослужбовцю виповнилося 43 роки. Без сина, чоловіка і батька залишилися мати, дружина, дві дочки і син.

Читайте також: Воїн 72-ї ОМБр Сергій Петраускас загинув сьогодні на Донбасі, - Чернігівський облвійськкомат

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Погибшего на Донбассе защитника Украины Петраускаса похоронили на Черниговщине - Цензор.НЕТ 7867

    Герої не вмирають ! допоки ми їх пам"ятаємо...
  • Чайка Київ
    Спочивай з миром, Герою. Царство Небесне.
    Погибшего на Донбассе защитника Украины Петраускаса похоронили на Черниговщине - Цензор.НЕТ 4198
  • Віталій Павлов
    Вічна пам'ять Герою і Воїну! Особисто його не мав честі знати,але служили разом в 2014-15 р.р. в 1-й танковій в Гончарівську. Земля йому пухом і вічний спокій😪
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