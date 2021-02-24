Новини • Агресія Росії проти України

Посольство США у відповідь на загибель мирного жителя на Донбасі: Росія має припинити нарощувати агресію

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Посольство США у відповідь на загибель мирного жителя на Донбасі: Росія має припинити нарощувати агресію
У посольстві Сполучених Штатів Америки закликали Російську Федерацію припинити провокації на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посольства США.

"Приголомшені звісткою про загибель цивільного внаслідок обстрілу в Луганську. Також через дедалі нові порушення режиму припинення вогню Росією досі гинуть і зазнають травм українські солдати. Росія має надати гуманітарний доступ і припинити нарощувати насильство і свою агресію на Донбасі", - підкреслили в посольстві.

Посольство США у відповідь на загибель мирного жителя на Донбасі: Росія має припинити нарощувати агресію 01

Нагадаємо, 23 лютого під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив мирний житель, 1947 року народження. Близько 17:25 у його дворі вибухнула міна, внаслідок чого чоловік зазнав важких множинних поранень. Медики кілька годин поспіль намагалися врятувати його життя, але не змогли.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Будут наращивать, пока им будут позволять это делать.
    "Одностороннее перемирие", "режим тишины", "рождественское перемирие"...
    И единственный результат: эскалация конфликта со стороны параши!
  • Alex Zverev 4f8bec47
    "Россия должна"? Кому - должна? Поздравляю украинских байденофилов: возвращается 'эпоха озабоченностей', расцветшая ещё при Абамке.
  • Олег Грель 78632cbc
    Это уже издевка. Хочется н....й послать таких союзников
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