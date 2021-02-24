У справі Стерненка немає політики, докази - проти нього, - прокурорка Коломійчук

Прокурорка Одеської обласної прокуратури Анна Коломійчук заявила, що у справі активіста Сергія Стерненко немає політики, і розповіла про докази його провини.

Коментар Коломійчук опублікував "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не бачу причин називати справу політичною, адже за вироком суду встановлено, що Стерненко і Демчук здійснили такі загальнокримінальні злочини, як розбій, незаконне поводження зі зброєю, викрадення людини", - сказала прокурор.

Коломійчук стверджує, що звинувачення проти активіста ґрунтується на доказах, отриманих під час розслідування викрадення Сергія Щербича, який на той час був депутатом райради.

"Злочинці використовували вогнепальну зброю, зв'язували руки і натягували на голову мішок. Все це відбувалося в автомобілі під час викрадення і в підвалі, де Стерненко й інші фігуранти справи незаконно утримували свою жертву. У підвалі зловмисники приставляли до голови потерпілого зброю і стріляли з неї. Вони затискали пальці потерпілого плоскогубцями. Ці факти доведено за допомогою відповідних балістичних, судово-медичних експертиз", - сказала прокурорка.

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Коломійчук заявила, що у Щербича було три вогнепальні сліпі поранення спини і ноги, струс мозку, розірвана ніздря, пошкоджені пальці, а також безліч синців і саден.

За словами прокурора, соратник Сергія Стерненка Руслан Демчук подзвонив потерпілому і запросив поговорити про благодійну акцію на заправці біля одеського ТРЦ. Там його нібито схопили, посадили в машину і відвезли катувати.

"Правоохоронці зробили запит у компанії мобільного зв'язку і дізналися історію дзвінків і входів в інтернет з номерів фігурантів справи. Зібрана інформація діє проти засуджених. Є також свідчення потерпілого - він упізнав своїх кривдників", - додала Коломійчук.

Вона уточнила, що у викраденні, крім Стерненка і Демчука, брали участь ще дві особи, які підсіли на заднє сидіння. Стерненко, за її словами, сидів на передньому пасажирському сидінні з рацією, Демчук був за кермом.

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