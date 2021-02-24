Гетманцев і Бужанський оприлюднили альтернативну заяву "слуг народу": засуджують протести на підтримку Стерненка

Нардепи СН Данило Гетманцев і Максим Бужанський опублікували заяву, в якій звинувачують прихильників активіста Сергія Стерненка у спробах тиснути на суд.

Текст заяви опубліковано у фейсбуці Данила Гетманцева і на Telegram-каналі Максима Бужанського, інформує Цензор.НЕТ. Він має назву "Заява депутатів фракції політичної партії "Слуга народу", підписів під текстом немає.

"Ми завжди підтримуємо реалізацію політичних прав українців у будь-яких законних формах. Поряд з цим, ми визнаємо, що демократія ґрунтується на повазі до закону і його дотриманні. Тому ми категорично засуджуємо будь-які прояви насильства і не розділяємо спроби використовувати реалізацію права на мирні зібрання як засіб тиску на органи влади і суд, щоб уникнути окремими особами правосуддя, яке теж є основою демократії", - сказано в заяві.

Його автори вимагають від правоохоронних органів "діяти відповідно до закону з мінімальною толерантністю до порушень правопорядку на вулицях наших міст".

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"А політиків, які намагаються використовувати у своїх цілях рішення суду у справі Стерненка, закликаємо утриматися від нерозумної витрати коштів, сконцентрувавшись на погашенні своїх зобов'язань перед нашою державою", - сказано в заяві.

Ми ніколи не повинні підміняти демократичні процедури вуличними акціями, що супроводжуються насильством і зухвалою неповагою до принципу верховенства права", - зазначають автори тексту.

Нагадаємо, раніше 17 депутатів СН опублікували іншу заяву у справі Стерненка - з вимогою судової реформи та прозорого розгляду справи у всіх наступних інстанціях.