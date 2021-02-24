ВС пояснив, чому не може розглядати касацію у справі "ПриватБанку": Печерський райсуд не передає матеріали

Верховний Суд не може розпочати розгляд касаційної скарги у справі "ПриватБанку", оскільки тривалий час Печерський районний суд Києва не передає матеріали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховного Суду.

"У провадженні Верховного Суду перебувають касаційні скарги на судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій щодо вирішення питання забезпечення позову у цивільній справи № 757/7499/17-ц за позовом іноземних компаній до ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Міністерства фінансів України, Шлапака Олександра Віталійовича про зобов’язання вчинити дії. Станом на 22 лютого 2021 року розгляд та вирішення касаційних скарг, поданих Кабінетом Міністрів України та АТ КБ "ПРИВАТБАНК", є об’єктивно неможливим у зв’язку з тривалим ненаданням судом першої інстанції матеріалів апеляційного провадження, за результатами якого Київським апеляційним судом ухвалено оскаржувану постанову від 10 червня 2020 року. Верховний Суд регулярно вживає заходів щодо витребування зазначених матеріалів апеляційного провадження. Втім, попри направлення численних вимог Верховного Суду на адресу Печерського районного суду міста Києва, їх досі не надано", - говориться в повідомленні.

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Нагадаємо, 2 вересня 2020 року Печерський райсуд Києва повністю задовольнив заяву компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання "ПриватБанку" обслуговувати їх депозити, розміщені до націоналізації банку на його рахунках кіпрської філії.

4 вересня Печерський районний суд Києва відновив виконавче провадження за заявою двох компаній братів Суркісів про стягнення з державного "ПриватБанку" на користь останніх 164,5 мільйона доларів.

Верховний Суд 8 вересня відкрив касаційне провадження за скаргою Кабміну і задовольнив клопотання "ПриватБанку", зупинивши виконання постанови Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року до закінчення касаційного провадження у справі.

Загальна сума вимог до банку, визначена судом, становить 347,374 млн доларів (з них близько 102 млн доларів - відсотки, нараховані за ставкою 13% річних).