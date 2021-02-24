Новини • Агресія Росії проти України

На сьогодні у Росії в окупованому Криму недостатньо сил для масштабної операції вглиб України, - Скібіцький

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На сьогодні у Росії в окупованому Криму недостатньо сил для масштабної операції вглиб України, - Скібіцький
Силами військових угруповань, розміщених на території Кримського півострова, Росії буде складно провести операцію з нападу на материкову частину України.

Про це повідомив Крим.Реалії представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки угрупованнями, розміщеними на території Криму, провести це (напад на материкову Україну з боку Криму. - Ред.) дуже складно, на сьогодні у Росії недостатньо сил для проведення такої масштабної операції вглиб території України, оскільки необхідно не тільки захопити об'єкти, а й утримати їх", - сказав Вадим Скібіцький.

За його словами, з 2014 року Росія дуже активно намагається створити сухопутний коридор до Криму через Ростовську область, українські Бердянськ і Маріуполь.

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"І вийти потім на Крим для того, щоб отримати цей суходіл або наземний міст для можливості перекидання та посилення угруповання. Тому що Керченського моста мало для таких операцій", - зазначив він.

Вадим Скібіцький також повідомив, що українська розвідка щодня відстежує "все, що відбувається з угрупованням військ, які відбувають на ротацію на північ Криму, їх періодичність, які особливості саме ротацій, чи є посилення російського угруповання, яке готується".

"Ці елементи і є розвідувальними ознаками приготування до більш широкомасштабних акцій", - додав Вадим Скібіцький.

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Топ коментарі

  • Li Quan
    И кто сказал, что вероятная атака будет только со стороны Крыма?
    Во время Иловайска, ********* общим фронтом зашла, начиная с прилегающей территории к Луганской области и аж до Новоазовска.
    Им и не надо вглубь. Им надо по кусочкам: захватили , переварили и дальше шажок...
  • Марк Ролевский
    Мюллер - Штирлицу:

    - По РСХA бродят слухи, дружище Штирлиц, что Вы сегодня проводите дома грандиозную вечеринку. Это ж какой праздник Вы собираетесь отмечать!?
    - 23 февраля - годовщину победы германского оружия над большевицкими бандами под Псковом и Нарвой, мой группенфюрер. Этот разгром помог нам заключить Брестский мир с очень выгодными для нас условиями!
  • Li Quan
    Про Крым похожими байками нас тоже 10 лет убаюкивали...
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