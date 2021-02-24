На сьогодні у Росії в окупованому Криму недостатньо сил для масштабної операції вглиб України, - Скібіцький

Силами військових угруповань, розміщених на території Кримського півострова, Росії буде складно провести операцію з нападу на материкову частину України.

Про це повідомив Крим.Реалії представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки угрупованнями, розміщеними на території Криму, провести це (напад на материкову Україну з боку Криму. - Ред.) дуже складно, на сьогодні у Росії недостатньо сил для проведення такої масштабної операції вглиб території України, оскільки необхідно не тільки захопити об'єкти, а й утримати їх", - сказав Вадим Скібіцький.

За його словами, з 2014 року Росія дуже активно намагається створити сухопутний коридор до Криму через Ростовську область, українські Бердянськ і Маріуполь.

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"І вийти потім на Крим для того, щоб отримати цей суходіл або наземний міст для можливості перекидання та посилення угруповання. Тому що Керченського моста мало для таких операцій", - зазначив він.

Вадим Скібіцький також повідомив, що українська розвідка щодня відстежує "все, що відбувається з угрупованням військ, які відбувають на ротацію на північ Криму, їх періодичність, які особливості саме ротацій, чи є посилення російського угруповання, яке готується".

"Ці елементи і є розвідувальними ознаками приготування до більш широкомасштабних акцій", - додав Вадим Скібіцький.