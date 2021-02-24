На сьогодні у Росії в окупованому Криму недостатньо сил для масштабної операції вглиб України, - Скібіцький
Про це повідомив Крим.Реалії представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки угрупованнями, розміщеними на території Криму, провести це (напад на материкову Україну з боку Криму. - Ред.) дуже складно, на сьогодні у Росії недостатньо сил для проведення такої масштабної операції вглиб території України, оскільки необхідно не тільки захопити об'єкти, а й утримати їх", - сказав Вадим Скібіцький.
За його словами, з 2014 року Росія дуже активно намагається створити сухопутний коридор до Криму через Ростовську область, українські Бердянськ і Маріуполь.
"І вийти потім на Крим для того, щоб отримати цей суходіл або наземний міст для можливості перекидання та посилення угруповання. Тому що Керченського моста мало для таких операцій", - зазначив він.
Вадим Скібіцький також повідомив, що українська розвідка щодня відстежує "все, що відбувається з угрупованням військ, які відбувають на ротацію на північ Криму, їх періодичність, які особливості саме ротацій, чи є посилення російського угруповання, яке готується".
"Ці елементи і є розвідувальними ознаками приготування до більш широкомасштабних акцій", - додав Вадим Скібіцький.