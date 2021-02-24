Зеленський по телефону обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2" і передачу Україні 1,2 млн доз вакцини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Окрему увагу було приділено проблематиці забезпечення енергетичної безпеки у Європі. Лідери скоординували кроки щодо подальшої протидії проекту "Північний потік – 2" та домовилися максимально залучати до цього міжнародну спільноту", - говориться в повідомленні.

Також співрозмовники обговорили заходи, що здійснюються в Україні та Польщі в контексті боротьби з пандемією коронавірусу. Зеленський подякував Дуді за ініціативу передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, яку Польща планує отримати в межах спільних закупівель ЄС. Президент України висловив сподівання, що наша держава зможе отримати цю вакцину вже в березні, після підготовки та укладення відповідних контрактів.

Дуда поцікавився процесом мирного врегулювання на Донбасі. Зеленський повідомив, що режим припинення вогню досі діє, хоча кількість порушень з боку бойовиків з окупованих територій збільшилась.

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Окремою темою стало обговорення низки інфраструктурних проєктів поблизу кордону між Україною та Польщею. Йшлося, зокрема, про будівництво та ремонт доріг і модернізацію пунктів пропуску.

Сторони домовилися продовжувати в поточному році активний політичний діалог, приділивши при цьому особливу увагу економічній складовій та реалізації спільних проєктів.

Зеленський запросив президента Польщі відвідати Україну та особисто взяти участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України та в Саміті "Кримської платформи".