Прокурор просить призначити для екстопа "ПриватБанку" Яценка заставу більш ніж 136 млн грн - саме в розтраті такої суми його підозрюють

Вищий антикорупційний суд розглядає обрання запобіжного заходу для колишнього першого заступника голови правління "ПриватБанку" Володимира Яценка, затриманого за підозрою у причетності до розтрати понад 136 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Обвинувачення вимагає залишити його під вартою із можливістю внесення застави, співвимірної із сумою заподіяної шкоди.

"Прошу клопотання задовольнити й застосувати до Яценка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 60 днів. Визначити Яценку заставу у розмірі 136 899 350 гривень", – сказав він.

Під час засідання прокурор зауважив, що Яценко може намагатися переховуватись від органів досудового розслідування і суду. Зокрема, він зазначив, що Яценко має житло у Відні та володіє достатніми матеріальними активами, щоб переховуватись за кордоном. Окрім того, обвинувачення переконане, що підозрюваний може чинити тиск на свідків у справі.

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Слідство вважає, що Яценко та інші підозрювані вдавалися до махінацій із депозитними договорами та індексацією коштів. При цьому прокурор заявив, що окрім Яценка, колишнього голови правління банку Олександра Дубілета та екскерівниці одного з підрозділів Олени Бичихіної до злочину причетні й інші поки що не встановлені особи, у тому числі й серед співробітників банку.

За словами прокурора, за звинуваченнями Яценку може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади та займатися певними видами діяльності на 3 роки, а також із конфіскацією майна. Зокрема, йому інкримінують ч. 5 ст. 191 ККУ

Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.