На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського

Слідчий комітет РФ в Якутську порушив кримінальну справу проти шамана Олександра Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна з Кремля.

Про це повідомив координатор "Правозащиты Открытки" Олексій Прянішніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Він зазначив, що поки невідомо, як саме Габишев застосував насильство до представника влади, але зазначив, що йдеться про подію 28 січня, коли в будинок шамана приїхали співробітники силових структур, щоб доставити його в стаціонар якутського психдиспансера.

На початку року Олександр Габишев оголосив про новий "похід на Москву", який мав початися в березні.

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Раніше в березні 2019 року Габишев вже вирушав у пішу подорож довжиною 8 тис. км з Якутії до Москви, щоб "вигнати" президента і "відновити народовладдя". Загалом "похід" мав тривати два роки. Однак восени 2019 року проти Габишева було порушено кримінальну справу про публічні заклики до екстремістської діяльності, його кілька разів затримували, і в результаті він остаточно перервав свій "похід".

Державна експертиза визнала Габишева неосудним. 12 травня 2020 року його примусово відвезли в Якутський психоневрологічний диспансер. Там він перебував до 22 липня.

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