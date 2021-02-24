Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Воїна, який знешкодив окупанта на пункті ЗСУ біля селища Чермалик, нагородять, - ОК "Схід"

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Воїна, який знешкодив окупанта на пункті ЗСУ біля селища Чермалик, нагородять, - ОК "Схід"
Солдата, який знешкодив на пункті ЗСУ біля селища Чермалик окупанта, що напав на нього з ножем, представлять до державної нагороди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку оперативного командування "Схід" ЗСУ.

"Командування оперативного командування "Схід" та окремої механізованої бригади висловлює глибоку вдячність батькам захисника України за виховання сміливого чоловіка і справжнього воїна, який сьогодні на передових позиціях у районі проведення операції Об'єднаних сил знешкодив і затримав представника російсько-окупаційних військ. Ворог намагався проникнути на спостережний пост, але тепер відповідатиме за злочини перед Україною і її народом. Солдата Германа Г. за особисту мужність і професіоналізм представлять до державної нагороди", - сказано в повідомленні.

Воїна, який знешкодив окупанта на пункті ЗСУ біля селища Чермалик, нагородять, - ОК Схід 01

Нагадаємо, 24 лютого російський окупант зі штик-ножем з'явився на пункті ЗСУ біля селища Чермалик і напав на захисника України, порізавши йому обличчя. Окупант був п'яний. Український військовослужбовець вистрілив і поранив супротивника. Зараз з'ясовують, як росіянин міг пройти через мінні поля і раптово з'явитися на позиціях ЗСУ.

Топ коментарі

  • IgorYakovlevich
    Не просто не накажут и не заставят оплачивать лечение заблудившегося орка, а даже наградят. Люто плюсую такую новость.
  • Роман Бакс
    Здоровья тебе воин.. красавчик
  • LVA smart
    Возможно именно так пропадали наши военные и появлялись у кацапов в виде "сдавшихся"... Но на этот раз - не на тоого напали ! И получили по хлебалам !
    МОЛОДЕЦ !
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