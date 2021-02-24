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Начальник Генштабу Корнійчук: Поки йде війна, скорочень війська не буде

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Начальник Генштабу Корнійчук: Поки йде війна, скорочень війська не буде
У процесі оптимізації штатної структури жоден бойовий підрозділ не може бути скорочено.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Нині уточнено поетапний порядок приведення штатної чисельності військ у відповідність до визначених законодавством показників. У процесі оптимізації штатної структури жоден бойовий підрозділ не може бути скорочено. Є завдання: ще раз проаналізувати ефективність та доцільність нинішніх штатів управлінських структур, зокрема, з огляду на дублювання функцій та щодо небойових підрозділів", - заявив Корнійчук.

Він зазначив, що понад 9 тис. військовослужбовців, призваних за мобілізацією, самовільно залишили військові частини й перебували в розшуку. За словами Корнійчука, законодавчі зміни дали змогу командирам у співпраці з прокуратурою та військовою службою правопорядку за певною процедурою виключити зі списків частину цих осіб, а на вивільнені посади набрати нових мотивованих людей, які нині проходять військову службу за контрактом.

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"Укотре хочу наголосити: поки триває війна, про скорочення війська не йдеться. Абсурдно навіть про це говорити. У процесі реформи жоден бойовий підрозділ не буде скорочено. Це чітка позиція керівництва Збройних Сил України", - наголосив очільник головного органу військового управління ЗСУ.

Натомість за словами начальника Генштабу, пропонуються інші шляхи оптимізації чисельності: "Виключити апарат Міноборони та підпорядковані йому установи, а також Головне управління розвідки Міноборони зі складу Збройних Сил, активніше запроваджувати аутсорсинг". "Завдяки цьому Збройні Сили будуть позбавлені невластивих їм функцій і займатимуться лише завданнями за призначенням", - додав Корнійчук.

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Топ коментарі

  • Русский Алкаш
    А ХОМЧАК КУДА ДЕЛСЯ?
  • Roman Kovalyov
    Конечно "более высокая культурная среда" Троещины куда более способствует репродукции гениальных полководцев.
  • POWER 39709ae8
    Должно быть увеличение численности войск и их подготовки. Такая страна большая, как Украина, и которая находится вне военных союзов, что никто нас защищать не будет, типа НАТО, то у Украине нету другого выхода, кроме как защищать себя самой, а для этого нужно иметь на постоянной основе сильное войско и большой численности! в Украине в 1991 году была численность войск миллион человек и такая численность войск должна быть постоянно! Армия - это основа государства, ибо без Армии государство невозможно защитить и строить что-то внутри ибо на него будут нападать и рушить и грабить и т.п. А если есть Армия численностью в миллион чел. То такая Армия для агрессора будет создавать страх и он никогда не решиться проводить агрессию. И если Украина сейчас доведет численность войск до миллиона человек, то Украине не нужна будет никакая помощь ни от кого, потому что такая Армия может решать любые поставленные задачи - имеется ввиду вопрос оккупированных территорий и решение будет очень быстрое! Это не 50 тысяч войск, как в начале войны, которые почти освободили Донбасс, а миллионная Армия - это лавина, которая сносит все на своем пути с огромной скоростью.
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