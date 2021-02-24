Начальник Генштабу Корнійчук: Поки йде війна, скорочень війська не буде

У процесі оптимізації штатної структури жоден бойовий підрозділ не може бути скорочено.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Нині уточнено поетапний порядок приведення штатної чисельності військ у відповідність до визначених законодавством показників. У процесі оптимізації штатної структури жоден бойовий підрозділ не може бути скорочено. Є завдання: ще раз проаналізувати ефективність та доцільність нинішніх штатів управлінських структур, зокрема, з огляду на дублювання функцій та щодо небойових підрозділів", - заявив Корнійчук.

Він зазначив, що понад 9 тис. військовослужбовців, призваних за мобілізацією, самовільно залишили військові частини й перебували в розшуку. За словами Корнійчука, законодавчі зміни дали змогу командирам у співпраці з прокуратурою та військовою службою правопорядку за певною процедурою виключити зі списків частину цих осіб, а на вивільнені посади набрати нових мотивованих людей, які нині проходять військову службу за контрактом.

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"Укотре хочу наголосити: поки триває війна, про скорочення війська не йдеться. Абсурдно навіть про це говорити. У процесі реформи жоден бойовий підрозділ не буде скорочено. Це чітка позиція керівництва Збройних Сил України", - наголосив очільник головного органу військового управління ЗСУ.

Натомість за словами начальника Генштабу, пропонуються інші шляхи оптимізації чисельності: "Виключити апарат Міноборони та підпорядковані йому установи, а також Головне управління розвідки Міноборони зі складу Збройних Сил, активніше запроваджувати аутсорсинг". "Завдяки цьому Збройні Сили будуть позбавлені невластивих їм функцій і займатимуться лише завданнями за призначенням", - додав Корнійчук.