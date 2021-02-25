Новини

Словаччина включила до своєї стратегії на 2021 рік підтримку євроатлантичних прагнень України

98112
Словаччина включила до своєї стратегії на 2021 рік підтримку євроатлантичних прагнень України
Уряд Словаччини ухвалив Стратегію зовнішньої політики на 2021 рік, яка передбачає співпрацю з Україною і підтримку її прагнень до євроатлантичної інтеграції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стабільна, демократична та процвітаюча Україна залишається стратегічним інтересом Словацької Республіки. Словаччина після візиту президента Володимира Зеленського у вересні 2020 року продовжує поглиблювати політичний діалог і практичне співробітництво з Україною, допомагаючи їй у процесі реформ і перетворень на всіх рівнях державного управління. Ми продовжимо підтримувати євроатлантичні прагнення України та просувати її пріоритет у порядку денному ЄС і НАТО", - йдеться у Стратегії уряду Словацької Республіки на 2021 рік.

Також зазначається, що офіційна Братислава має намір брати участь у зусиллях міжнародного співтовариства задля мирного врегулювання конфлікту на Донбасі й відновлення територіальної цілісності України, включно з підтримкою Тристоронньої контактної групи і Спеціальної місії спостерігачів ОБСЄ.

Також читайте: Словаччина візьме участь у саміті Кримської платформи, - МЗС

Окрім цього, Словаччина планує брати участь у заходах у межах Кримської платформи. Передбачається й участь словацьких спеціалістів у міжнародних місіях в Україні - СММ ОБСЄ, EUAM, EUBAM.

Стосовно відносин із Росією у документі вказується, що Словаччина продовжуватиме дотримуватися позиції ЄС і НАТО, включно із санкційними заходами.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Amber
    Щира подяка братам - словакам за підтримку !!
  • Sophia-Maria Duglass
    Слова из Гимна Словакии
    «Над Татрами молнии сверкают, громы дико бьют
    Над Татрами молнии сверкают, громы дико бьют.
    Остановим их, братья, ведь они прекратятся, Словаки оживут,
    Остановим их, братья, ведь они прекратятся, Словаки оживут.
    Словакия наша до сих пор крепко спала,
    Словакия наша до сих пор крепко спала.
    Но громовые молнии будят её, чтобы очнулась,
    Но громовые молнии будят её, чтобы очнулась.»
  • Sophia-Maria Duglass
    Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú,
    Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.
    Zastavme ich, bratia, ved' sa ony stratia, Slováci ožijú.
    Zastavme ich, bratia, ved' sa ony stratia, Slováci ožijú.
    To Slovensko naše posial' tvrdo spalo,
    To Slovensko naše posial' tvrdo spalo.
    Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.
    Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини