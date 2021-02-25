Словаччина включила до своєї стратегії на 2021 рік підтримку євроатлантичних прагнень України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Стабільна, демократична та процвітаюча Україна залишається стратегічним інтересом Словацької Республіки. Словаччина після візиту президента Володимира Зеленського у вересні 2020 року продовжує поглиблювати політичний діалог і практичне співробітництво з Україною, допомагаючи їй у процесі реформ і перетворень на всіх рівнях державного управління. Ми продовжимо підтримувати євроатлантичні прагнення України та просувати її пріоритет у порядку денному ЄС і НАТО", - йдеться у Стратегії уряду Словацької Республіки на 2021 рік.
Також зазначається, що офіційна Братислава має намір брати участь у зусиллях міжнародного співтовариства задля мирного врегулювання конфлікту на Донбасі й відновлення територіальної цілісності України, включно з підтримкою Тристоронньої контактної групи і Спеціальної місії спостерігачів ОБСЄ.
Окрім цього, Словаччина планує брати участь у заходах у межах Кримської платформи. Передбачається й участь словацьких спеціалістів у міжнародних місіях в Україні - СММ ОБСЄ, EUAM, EUBAM.
Стосовно відносин із Росією у документі вказується, що Словаччина продовжуватиме дотримуватися позиції ЄС і НАТО, включно із санкційними заходами.