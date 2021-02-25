Новини • Коронавірус і карантин

Польща знову посилює карантин: Третя хвиля пандемії коронавірусу неминуча

8 34323
Польща знову посилює карантин: Третя хвиля пандемії коронавірусу неминуча
Нові епідемічні обмеження набудуть чинності 27 лютого і міститимуть, зокрема, зобов'язання затуляти рот і ніс тільки масками.

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський оголосив про запровадження нових епідемічних обмежень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо. За його словами, це необхідно зробити у зв'язку з неминучою третьою хвилею пандемії коронавірусу.

"Беручи до уваги всі загрози, зокрема мутацію коронавірусу на прикладі британського штаму, а також з метою припинення можливостей поширення епідемії, ми ухвалили рішення зробити невеликий крок назад. До останнього часу наші рішення про послаблення обмежень мали дуже відважний характер. Тепер же ми змушені зробити невеликий крок назад", - сказав глава МОЗ Польщі.

Нові епідемічні обмеження набудуть чинності 27 лютого, вони міститимуть, зокрема, обов'язкове носіння масок. До цього рот і ніс можна було затуляти не тільки масками, але також шарфами, хустками і лицьовими щитами.

Читайте також: Тільки з COVID-тестом: влада Польщі планує посилити вимоги до в'їзду іноземців у країну

МОЗ також оголосило про обмеження для Вармінсько-Мазурського воєводства, де буде відновлено дистанційне навчання в 1-3 класах, а також знову будуть закриті готелі, торгові центри, кінотеатри, театри, музеї, галереї мистецтв, басейни і тенісні корти. Рішення для Вармінсько-Мазурського воєводства пов'язано зі стрімким зростанням кількості заражень у цьому регіоні.

Новими епідемічними обмеженнями також передбачений обов'язковий карантин після прибуття з Чехії та Словаччини. Винятком стане лише наявність сертифікату про щеплення двома дозами вакцини, схваленої в ЄС.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Serg KS d9fae3d4
    Там на Милоша Земана нужно одеть, ну только железную и заварить Польша снова ужесточает карантин: Третья волна пандемии коронавируса неминуема - Цензор.НЕТ 6859
  • 5 копійок
    Бідося покатався на лижах і тепер там червона зона. Тепер поговорив з Дудою і у ляхів почалось теж саме. 33 нещастя.
  • PREDATOR PREDATOR
    А в Чехії вже дві маски одразу одягають.Краще би вже змусили всіх костюм біологічного захисту носити.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини