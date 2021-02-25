Новини • Коронавірус і карантин

Литва готова надати Україні вакцини проти COVID-19, - глава МЗС Ландсбергіс

4 66924
Литва готова надати Україні вакцини проти COVID-19, - глава МЗС Ландсбергіс
Литва готова надати Україні частину вакцин проти коронавірусу в межах ініціативи Єврокомісії для країн Східного партнерства.

Про це заявив міністр закордонних справ Литовської Республіки Габріелюс Ландсбергіс на зустрічі з прем'єром-міністром України Денисом Шмигалем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"За національним планом вакцинації ми маємо намір вакцинувати цього й наступного року загалом майже 22 млн людей. У нас підписані контракти із 6 виробниками вакцини, 2 з яких вже зареєстровані в Україні. Першими в нас вакцинуються лікарі й військові. Щеплення безкоштовне та добровільне, і ми забезпечимо вакциною всіх охочих", - сказав прем’єр-міністр.

Зі свого боку Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що Литва готова надати Україні частину вакцин у межах ініціативи Європейської комісії для країн Східного партнерства.

Також читайте: У МЗС Литви порівняли купівлю російської вакцини "Спутнік V" з фінансуванням агресії проти України

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація проти COVID-19. Першим вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко із Черкас.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ан Мур
    У литовців нормальна влада, нормальний уряд, потурбувалися загодя, щоб без відкатів законтрактувати для себе вакцини, причому - за запасом. Тепер надлишок розпродують...
    А зебільна монотурбобільшість з зебільним шмигалем на чолі, видать, шукали відкати на вакцині...
  • три - пятнадцать
    в Литве люди живут... - спасибо!
    их дело помочь, шо они и делают, - наше дело подставлять задницу под иглу или нет.
    у каждого своя зеленка в голове...
  • Чайка Київ
    Литва готова надати Україні вакцини проти COVID-19, - глава МЗС Ландсбергіс - Цензор.НЕТ 8079
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини