Росія залишається стійкою загрозою для США та Європи, - генерал Волтерс
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава Європейського командування Збройних сил США генерал Тод Волтерс.
Як повідомляє пресслужба Пентагону, на думку генерала, Росія "проводить дестабілізуючі і зловмисні дії", багато з яких ведуться поруч з Європою.
"Росія залишається постійною загрозою існування для США і наших європейських союзників", - зазначив Волтерс.
Він також звинуватив Росію і Китай у мілітаризації Арктики. Представник Пентагону високого рангу заявив, що Росія несе загрозу для всіх союзників по НАТО.
Нагадаємо, раніше Зовнішня розвідка Естонії заявила, що незважаючи на пандемію коронавіруса, Росія готується до масштабного конфлікту з НАТО. Минулого року РФ продовжила формування нових дивізій, а також модернізацію та розгортання ракетних озброєнь на західному напрямку.
Також повідомлялося, що Німеччина, Франція, Велика Британія і США вважають за необхідне посилення Північноатлантичного альянсу.